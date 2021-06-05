Бразилия - Эквадор (05.06.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022 Дата публикации: 05-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бразилия - Эквадор, который состоялся 5 Июня 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Бразилия - Эквадор 5 июня прямая трансляция

Стадион: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия), вместимость: 48849 5 Июня 2021, Суббота. 03:30 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату... Стадион: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия), вместимость: 48849 5 Июня 2021, Суббота. 03:30 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату...

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