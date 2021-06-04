Северная Македония - Казахстан (04.06.2021) | Товарищеский матч 2021 Дата публикации: 04-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Северная Македония - Казахстан, который состоялся 4 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Северная Македония - Казахстан 4 июня прямая трансляция

Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580 4 Июня 2021, Пятница. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021... Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580 4 Июня 2021, Пятница. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021...

Северная Македония - Словения (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021

1 Июня 2021

Футбол - Товарищеский матч 2021... 1 Июня 2021Футбол - Товарищеский матч 2021...

Украина - Северная Ирландия (03.06.2021) | Товарищеский матч 2021

3 Июня 2021

Хоккей - Товарищеский матч 2021... 3 Июня 2021Хоккей - Товарищеский матч 2021...

Македония - Словения 1 июня прямая трансляция

Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580 1 Июня 2021, Вторник. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021... Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580 1 Июня 2021, Вторник. 19:00 МСК. Товарищеский матч 2021...