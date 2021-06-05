Черногория - Израиль (05.06.2021) | Товарищеский матч 2021
Дата публикации: 05-06-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Черногория - Израиль, который состоялся 5 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Черногория - Израиль 5 июня прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000 5 Июня 2021, Суббота. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2021...
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000 5 Июня 2021, Суббота. 21:45 МСК. Товарищеский матч 2021...
Босния и Герцеговина - Черногория (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
2 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
2 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
Смотреть онлайн Товарищеский матч 2012 / Израиль (U21) - Украина (U21)
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Сергей Панасюк Язык Комментариев: Украинский (одноголосый)...
Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Сергей Панасюк Язык Комментариев: Украинский (одноголосый)...
Германия - Дания (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
2 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
2 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
Хорватия - Армения (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021
1 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...
1 Июня 2021
Футбол - Товарищеский матч 2021...