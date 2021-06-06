  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Австрия - Словакия (06.06.2021) | Товарищеский матч 2021

Дата публикации: 06-06-2021

Австрия - Словакия ТМ-2021 06.06.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Австрия - Словакия, который состоялся 6 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Словакия - Болгария (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    Словакия - Болгария (01.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    1 Июня 2021
    Футбол - Товарищеский матч 2021...
  • Англия - Австрия (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    Англия - Австрия (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    2 Июня 2021
    Футбол - Товарищеский матч 2021...
  • Австрия - Словакия 6 июня прямая трансляция
    Австрия - Словакия 6 июня прямая трансляция
    Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008 6 Июня 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Товарищеский матч 2021...
  • Австрия - Словакия 6 Июня обзор матча
    Австрия - Словакия 6 Июня обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2021 | Видео...
  • Германия - Дания (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    Германия - Дания (02.06.2021) | Товарищеский матч 2021
    2 Июня 2021
    Футбол - Товарищеский матч 2021...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close