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Украина - Кипр (07.06.2021) | Товарищеский матч 2021

Дата публикации: 07-06-2021

Украина - Кипр ТМ-2021 07.06.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Украина - Кипр, который состоялся 7 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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