Чехия - Албания (08.06.2021) | Товарищеский матч 2021 Дата публикации: 08-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Чехия - Албания, который состоялся 8 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Чехия - Албания 8 июня прямая трансляция

Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 8 Июня 2021, Вторник. 21:15 МСК. Товарищеский матч 2021... Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854 8 Июня 2021, Вторник. 21:15 МСК. Товарищеский матч 2021...

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