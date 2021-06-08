Франция - Болгария (08.06.2021) | Товарищеский матч 2021 Дата публикации: 09-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Франция - Болгария, который состоялся 8 Июня 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Франция - Болгария 8 июня прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000 8 Июня 2021, Вторник. 22:10 МСК. Товарищеский матч 2021... Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000 8 Июня 2021, Вторник. 22:10 МСК. Товарищеский матч 2021...