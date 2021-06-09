Эквадор - Перу (09.06.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022 Дата публикации: 09-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Эквадор - Перу, который состоялся 9 Июня 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Эквадор - Перу 9 июня прямая трансляция

Стадион: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор), вместимость: 55104 9 Июня 2021, Среда. 00:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур Главный... Стадион: Ла Каса Бланка (Кито, Эквадор), вместимость: 55104 9 Июня 2021, Среда. 00:00 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур Главный...

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