Венесуэла - Уругвай (09.06.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022 Дата публикации: 09-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Венесуэла - Уругвай, который состоялся 9 Июня 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Боливия - Венесуэла (03.06.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022

3 Июня 2021

Хоккей - Отборочный турнир к... 3 Июня 2021Хоккей - Отборочный турнир к...

Уругвай - Парагвай (04.06.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022

4 Июня 2021

Хоккей - Отборочный турнир к... 4 Июня 2021Хоккей - Отборочный турнир к...

Венесуэла - Уругвай 9 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900 9 Июня 2021, Среда. 01:30 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур Главный... Стадион: Олимпико (Каракас, Венесуэла), вместимость: 24900 9 Июня 2021, Среда. 01:30 МСК. Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 8-й тур Главный...

Бразилия - Эквадор (05.06.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022

5 Июня 2021

Футбол - Отборочный турнир к... 5 Июня 2021Футбол - Отборочный турнир к...