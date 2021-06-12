Уэльс - Швейцария (12.06.2021) | Чемпионат Европы 2020 Дата публикации: 12-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Уэльс - Швейцария, который состоялся 12 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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