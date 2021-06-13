Австрия - Северная Македония (13.06.2021) | Чемпионат Европы 2020
Дата публикации: 13-06-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Австрия - Северная Македония, который состоялся 13 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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