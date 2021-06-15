Аргентина - Чили (15.06.2021) | Кубок Америки 2021 Дата публикации: 15-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Аргентина - Чили, который состоялся 15 Июня 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: русский, Нагучев+Мельников... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: русский, Нагучев+Мельников...

Аргентина - Чили 15 июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931 15 Июня 2021, Вторник. 00:00 МСК. Кубок Америки, 1-тур... Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931 15 Июня 2021, Вторник. 00:00 МСК. Кубок Америки, 1-тур...