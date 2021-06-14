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Польша - Словакия (14.06.2021) | Чемпионат Европы 2020

Дата публикации: 14-06-2021

Польша - Словакия ЧЕ-2020 14.06.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Польша - Словакия, который состоялся 14 Июня 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, Финальный раунд 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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