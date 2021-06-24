Бразилия - Колумбия (24.06.2021) | Кубок Америки 2021 Дата публикации: 24-06-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бразилия - Колумбия, который состоялся 24 Июня 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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