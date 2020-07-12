Гран-при Штирии смотреть запись гонки | Формула-1 2021 Дата публикации: 27-06-2021

Предлагаем вашему вниманию полную запись гонки Формула-1 2021, которая состоялась 27 июня 2021 года, в рамках турнира: Гран-при Штирии. Для тех, кто не смог увидеть это состязание в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от лихих виражей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть гонку в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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