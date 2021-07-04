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Уругвай - Колумбия (04.07.2021) | Кубок Америки 2021

Дата публикации: 04-07-2021

Уругвай - Колумбия Кубок Америки 04.07.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Уругвай - Колумбия, который состоялся 4 Июля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, 1/4 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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