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Англия - Дания (07.07.2021) | Чемпионат Европы 2020

Дата публикации: 08-07-2021

Англия - Дания ЧЕ-2020 07.07.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Англия - Дания, который состоялся 7 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Европы 2020, 1/2 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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