Колумбия - Перу (10.07.2021) | Кубок Америки 2021 Дата публикации: 11-07-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Колумбия - Перу, который состоялся 10 Июля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Америки 2021, 3-й место. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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