Спартак Москва - Сочи (11.07.2021) | Кубок Матч Премьер 2021
Дата публикации: 12-07-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Спартак Москва - Сочи, который состоялся 11 Июля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Матч Премьер 2021, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Спартак Москва - Сочи 11 июля прямая трансляция
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 11 Июля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Кубок Матч Премьер, 1-й тур...
Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 11 Июля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Кубок Матч Премьер, 1-й тур...
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