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Ростов - Динамо Москва (23.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

Дата публикации: 23-07-2021

Ростов - Динамо Москва РПЛ 23.07.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ростов - Динамо Москва, который состоялся 23 Июля 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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