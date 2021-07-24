Локомотив - Арсенал Тула (24.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
Дата публикации: 24-07-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Локомотив - Арсенал Тула, который состоялся 24 Июля 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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