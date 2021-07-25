Бразилия - Кот-д'Ивуар (25.07.2021) | Олимпийские игры 2020 Дата публикации: 25-07-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бразилия - Кот-д'Ивуар, который состоялся 25 Июля 2021 года, в рамках турнира: Олимпийские игры 2020. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

ХХХ Летние Олимпийские Игры / Баскетбол / Женщины / Группа B / 2-й тур / Россия - Бразилия

Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Баскетбол Комментарий: Дмитрий Гараненко - Анатолий Мышкин Язык Комментария: Русский (Двухголосый)... Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Баскетбол Комментарий: Дмитрий Гараненко - Анатолий Мышкин Язык Комментария: Русский (Двухголосый)...

ХХХ Летние Олимпийские Игры / Волейбол / Мужчины / Группа B / 2-й тур / Бразилия - Россия

Год выпуска:: 2012 г. Вид спорта: Волейбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский (Стецко)... Год выпуска:: 2012 г. Вид спорта: Волейбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Русский (Стецко)...

ХХХ Летние Олимпийские Игры / Футбол / Мужчины / 1/2 финала / Южная Корея - Бразилия

Вид спорта: Футбол Участники: Южная Корея - Бразилия Дата/Год выпуска: 07.08.2012 Язык комментариев: Русский(Василий Уткин, Михаил Поленов)... Вид спорта: Футбол Участники: Южная Корея - Бразилия Дата/Год выпуска: 07.08.2012 Язык комментариев: Русский(Василий Уткин, Михаил Поленов)...