Ворскла - Днепр-1 (26.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022 Дата публикации: 26-07-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ворскла - Днепр-1, который состоялся 26 Июля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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