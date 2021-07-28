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Германия - Кот-д'Ивуар (28.07.2021) | Олимпийские игры 2020

Дата публикации: 28-07-2021

Германия - Кот-д'Ивуар

Предлагаем вашему вниманию запись матча Германия - Кот-д'Ивуар, который состоялся 28 Июля 2021 года, в рамках турнира: Олимпийские игры 2020. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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