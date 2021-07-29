Герта - Ливерпуль (29.07.2021) | Товарищеский матч 2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Герта - Ливерпуль, который состоялся 29 Июля 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Герта - Ливерпуль 29 июля прямая трансляция
Стадион: Тиволи-Ной (Инсбрук, Австрия), вместимость: 30000 29 Июля 2021, Четверг. 21:20 МСК. Товарищеский матч 2021...
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