Лилль - ПСЖ (01.08.2021) | Суперкубок Франции 2021/2022 Дата публикации: 01-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Лилль - ПСЖ, который состоялся 1 Августа 2021 года, в рамках турнира: Суперкубок Франции 2021/2022, Финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Лилль - ПСЖ 1 Августа обзор матча

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