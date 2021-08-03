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Генк - Шахтёр (03.08.2021) | Лига Чемпионов 2021/2022

Дата публикации: 03-08-2021

Генк - Шахтёр Лига Чемпионов 03.08.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Генк - Шахтёр, который состоялся 3 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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