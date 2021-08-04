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Спартак Москва - Бенфика (04.08.2021) | Лига Чемпионов 2021/2022

Дата публикации: 04-08-2021

Спартак Москва - Бенфика Лига Чемпионов 04.08.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Спартак Москва - Бенфика, который состоялся 4 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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