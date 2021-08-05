Сочи - Партизан (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022
Дата публикации: 05-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Сочи - Партизан, который состоялся 5 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...
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