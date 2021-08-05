Свернуть список

Сочи - Партизан (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022

Дата публикации: 05-08-2021

Сочи - Партизан Лига конференций 05.08.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сочи - Партизан, который состоялся 5 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...
  • Ахмат - Сочи (02.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    Ахмат - Сочи (02.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    2 Августа 2021
    Футбол - Российская Премьер...
  • Нижний Новгород - Сочи (26.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    Нижний Новгород - Сочи (26.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
    26 Июля 2021
    Футбол - Российская Премьер...
  • Генк - Шахтёр (03.08.2021) | Лига Чемпионов 2021/2022
    Генк - Шахтёр (03.08.2021) | Лига Чемпионов 2021/2022
    3 Августа 2021
    Футбол - Лига Чемпионов...
  • Лилль - ПСЖ (01.08.2021) | Суперкубок Франции 2021/2022
    Лилль - ПСЖ (01.08.2021) | Суперкубок Франции 2021/2022
    1 Августа 2021
    Футбол - Суперкубок Франции...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close