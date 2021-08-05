Ракув - Рубин (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022 Дата публикации: 06-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ракув - Рубин, который состоялся 5 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Колос - Шахтёр (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022

5 Августа 2021

Футбол - Лига конференций... 5 Августа 2021Футбол - Лига конференций...

Сочи - Партизан (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022

5 Августа 2021

Футбол - Лига конференций... 5 Августа 2021Футбол - Лига конференций...

АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн... Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...

КуПС - Астана 5 Августа обзор матча

Футбол | Лига конференций 2021/2022 | Видео... Футбол | Лига конференций 2021/2022 | Видео...