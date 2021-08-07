Аякс - ПСВ (07.08.2021) | Суперкубок Нидерландов 2021/2022 Дата публикации: 08-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Аякс - ПСВ, который состоялся 7 Августа 2021 года, в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов 2021 Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Лилль - ПСЖ (01.08.2021) | Суперкубок Франции 2021/2022

1 Августа 2021

Футбол - Суперкубок Франции... 1 Августа 2021Футбол - Суперкубок Франции...

Аякс - ПСВ 7 Августа обзор матча

Футбол | Суперкубок Нидерландов 2021/2022 | Видео... Футбол | Суперкубок Нидерландов 2021/2022 | Видео...

Лестер - Манчестер Сити (07.08.2021) | Суперкубок Англии 2021/2022

7 Августа 2021

Футбол - Суперкубок Англии... 7 Августа 2021Футбол - Суперкубок Англии...

Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

На сайте сборной Нидерландов появилась информация о новом наставнике команды. Им стал Луи ван Гал, ранее уже работавший с национальной командой.... На сайте сборной Нидерландов появилась информация о новом наставнике команды. Им стал Луи ван Гал, ранее уже работавший с национальной командой....