Аякс - ПСВ (07.08.2021) | Суперкубок Нидерландов 2021/2022
Дата публикации: 08-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Аякс - ПСВ, который состоялся 7 Августа 2021 года, в рамках турнира: Суперкубок Нидерландов 2021 Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Аякс - ПСВ 7 Августа прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 7 Августа 2021, Суббота. 21:00 МСК. Суперкубок Нидерландов Главный судья:...
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052 7 Августа 2021, Суббота. 21:00 МСК. Суперкубок Нидерландов Главный судья:...