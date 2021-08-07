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Зандхаузен - РБ Лейпциг (07.08.2021) | Кубок Германии 2021/2022

Дата публикации: 07-08-2021

Зандхаузен - РБ Лейпциг Кубок Германии 07.08.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Зандхаузен - РБ Лейпциг, который состоялся 7 Августа 2021 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2021/2022, 1-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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