Шахтёр - Александрия (07.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
Дата публикации: 07-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Шахтёр - Александрия, который состоялся 7 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Минай - Александрия (31.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
31 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
31 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Заря - Александрия (25.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
25 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
25 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Шахтёр - Ингулец (24.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
24 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
24 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Львов - Шахтёр (30.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
30 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
30 Июля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Мариуполь - Десна (01.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
1 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
1 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...