Свернуть список

Заря - Динамо Киев (08.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

Дата публикации: 08-08-2021

Заря - Динамо Киев УПЛ 08.08.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Заря - Динамо Киев, который состоялся 8 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Динамо Киев - Верес (01.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
    Динамо Киев - Верес (01.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
    1 Августа 2021
    Футбол - Чемпионат Украины...
  • Ингулец - Заря (02.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
    Ингулец - Заря (02.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
    2 Августа 2021
    Футбол - Чемпионат Украины...
  • Заря - Александрия (25.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
    Заря - Александрия (25.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
    25 Июля 2021
    Футбол - Чемпионат Украины...
  • Динамо Киев - Верес 1 Августа обзор матча
    Динамо Киев - Верес 1 Августа обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2021/2022 | Видео...
  • Динамо Киев - Заря (13.05.2021) | Кубок Украины 2020/21
    Динамо Киев - Заря (13.05.2021) | Кубок Украины 2020/21
    13 Мая 2021
    Футбол - Кубок Украины 2020/21...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close