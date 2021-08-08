Порту - Белененсеш (08.08.2021) | Чемпионат Португалии 2021/2022
Дата публикации: 08-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Порту - Белененсеш, который состоялся 8 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Порту - Белененсеш (19.05.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
19 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
19 Мая 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Белененсеш - Порту (04.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
4 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат...
4 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат...
Белененсеш - Бенфика (08.03.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
8 Марта 2021
Футбол - Чемпионат Португалии...
Смотреть онлайн Чемпионат Португалии 2011-2012 / 21 - й тур / Бенфика - Порту
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Португальский...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: Португальский...
Порту - Белененсеш 8 Августа прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 8 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Примейра, 1-й тур Главный судья: Густаву Коррея...
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 8 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Примейра, 1-й тур Главный судья: Густаву Коррея...