Ливерпуль - Осасуна (09.08.2021) | Товарищеский матч 2021
Дата публикации: 09-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ливерпуль - Осасуна, который состоялся 9 Августа 2021 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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