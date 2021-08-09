Сочи - Урал (09.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022 Дата публикации: 09-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сочи - Урал, который состоялся 9 Августа 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Ахмат - Сочи (02.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

2 Августа 2021

Футбол - Российская Премьер... 2 Августа 2021Футбол - Российская Премьер...

Урал - Нижний Новгород (01.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

1 Августа 2021

Футбол - Российская Премьер... 1 Августа 2021Футбол - Российская Премьер...

Нижний Новгород - Сочи (26.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

26 Июля 2021

Футбол - Российская Премьер... 26 Июля 2021Футбол - Российская Премьер...

Урал - Краснодар (25.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

25 Июля 2021

Футбол - Российская Премьер... 25 Июля 2021Футбол - Российская Премьер...