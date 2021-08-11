Челси - Вильярреал (11.08.2021) | Суперкубок УЕФА 2021/2022
Дата публикации: 12-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Челси - Вильярреал, который состоялся 11 Августа 2021 года, в рамках турнира: Суперкубок УЕФА 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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