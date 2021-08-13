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Брентфорд - Арсенал (13.08.2021) | Чемпионат Англии 2021/2022

Дата публикации: 14-08-2021

Брентфорд - Арсенал АПЛ 13.08.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Брентфорд - Арсенал, который состоялся 13 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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