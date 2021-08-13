Валенсия - Хетафе (13.08.2021) | Чемпионат Испании 2021/2022
Дата публикации: 14-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Валенсия - Хетафе, который состоялся 13 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Валенсия - Хетафе 13 Августа обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2021/2022 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2021/2022 | Видео...
В Испании сообщили, что «Валенсия» хочет продать Черышева
«Валенсия» определилась с именами игроков, которые будут проданы в летнее трансферное окно. Таким образом испанский клуб собирается разгрузить...
«Валенсия» определилась с именами игроков, которые будут проданы в летнее трансферное окно. Таким образом испанский клуб собирается разгрузить...
Десна - Ингулец (09.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
9 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
9 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Шахтёр - Металлист (13.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
13 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
13 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Мариуполь - Десна (01.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
1 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
1 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...