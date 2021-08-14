Осасуна - Эспаньол (14.08.2021) | Чемпионат Испании 2021/2022 Дата публикации: 15-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Осасуна - Эспаньол, который состоялся 14 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Валенсия - Хетафе (13.08.2021) | Чемпионат Испании 2021/2022

13 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 13 Августа 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Кадис - Леванте (14.08.2021) | Чемпионат Испании 2021/2022

14 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 14 Августа 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Мальорка - Бетис (14.08.2021) | Чемпионат Испании 2021/2022

14 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 14 Августа 2021Футбол - Чемпионат Испании...

Алавес - Реал Мадрид (14.08.2021) | Чемпионат Испании 2021/2022

14 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Испании... 14 Августа 2021Футбол - Чемпионат Испании...