Львов - Александрия (15.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022 Дата публикации: 15-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Львов - Александрия, который состоялся 15 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Ворскла - Рух Львов (01.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

1 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 1 Августа 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Рух Львов - Верес (07.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

7 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 7 Августа 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Ворскла - Львов (08.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

8 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 8 Августа 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Колос - Рух Львов (15.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

15 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 15 Августа 2021Футбол - Чемпионат Украины...