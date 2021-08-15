Фамаликан - Порту (15.08.2021) | Чемпионат Португалии 2021/2022 Дата публикации: 15-08-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Фамаликан - Порту, который состоялся 15 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2021/2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Порту - Фамаликан (30.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

30 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат... 30 Апреля 2021Футбол - Чемпионат...

Порту - Белененсеш (08.08.2021) | Чемпионат Португалии 2021/2022

8 Августа 2021

Футбол - Чемпионат... 8 Августа 2021Футбол - Чемпионат...

Фамаликан - Порту 15 Августа обзор матча

Футбол | Чемпионат Португалии 2021/2022 | Видео... Футбол | Чемпионат Португалии 2021/2022 | Видео...

Бенфика - Арока (14.08.2021) | Чемпионат Португалии 2021/2022

14 Августа 2021

Футбол - Чемпионат... 14 Августа 2021Футбол - Чемпионат...