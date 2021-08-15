Виллем II - Фейеноорд (15.08.2021) | Чемпионат Нидерландов 2021/2022
Дата публикации: 15-08-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Виллем II - Фейеноорд, который состоялся 15 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Виллем II - Фейеноорд 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700 15 Августа 2021, Воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 1-й тур...
Стадион: Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700 15 Августа 2021, Воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 1-й тур...
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