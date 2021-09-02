Лихтенштейн - Германия (02.09.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022 Дата публикации: 03-09-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Лихтенштейн - Германия, который состоялся 2 Сентября 2021 года, в рамках турнира: Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.