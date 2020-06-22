Болонья - Ювентус (22.06.2020) | Итальянская Серия А 2019/20
Дата публикации: 23-06-2020 | Категория: news, Италия.Lega Calcio
Предлагаем вашему вниманию запись матча Болонья - Ювентус, который состоялся 22 июня 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..
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