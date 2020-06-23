  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Дженоа - Парма (23.06.2020) | Итальянская Серия А 2019/20

Дата публикации: 24-06-2020 | Категория: news, Италия.Lega Calcio

Дженоа - Парма

Предлагаем вашему вниманию запись матча Дженоа - Парма, который состоялся 23 июня 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

Похожие новости:

  • Дженоа - Парма видео обзор 23.06.2020
    Дженоа - Парма видео обзор 23.06.2020
    Дженоа - Парма 23 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20...
  • Дженоа - Парма смотреть онлайн 23 июня 2020
    Дженоа - Парма смотреть онлайн 23 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур Начало 23 июня 2020г в 22:45 мск...
  • Парма - Дженоа смотреть онлайн 20.10.2019
    Парма - Дженоа смотреть онлайн 20.10.2019
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 8-й тур
    Смотреть онлайн прямую видео...
  • Парма - Дженоа обзор матча (09.03.2019)
    Парма - Дженоа обзор матча (09.03.2019)
     Парма - Дженоа 9 марта 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 27-й тур...
  • Парма - Дженоа смотреть онлайн 09.03.2019
    Парма - Дженоа смотреть онлайн 09.03.2019
    Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 27-й тур
    Смотреть онлайн прямую видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close