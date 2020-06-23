Вальядолид - Хетафе (23.06.2020) | Чемпионат Испании 2019/20

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вальядолид - Хетафе, который состоялся 23 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Вальядолид - Хетафе смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск... Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск...

Хетафе - Вальядолид смотреть онлайн 15.12.2019

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 17-й тур

Смотреть онлайн прямую... Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 17-й турСмотреть онлайн прямую...

Вальядолид – Хетафе обзор матча (15.01.2019)

Вальядолид – Хетафе 15 января 2019 | Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/8 финала | Ответный матч... Вальядолид – Хетафе 15 января 2019 | Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/8 финала | Ответный матч...

«Хетафе» не выигрывает в чемпионате Испании с 29 ноября

В очередном туре испанского первенства «Вальядолид» и «Хетафе» не смогли выявить победителя. Финальный свисток зафиксировал... В очередном туре испанского первенства «Вальядолид» и «Хетафе» не смогли выявить победителя. Финальный свисток зафиксировал...