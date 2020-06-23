  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вальядолид - Хетафе (23.06.2020) | Чемпионат Испании 2019/20

Дата публикации: 24-06-2020 | Категория: news, Испания.La Liga, Primera

Вальядолид - Хетафе

Предлагаем вашему вниманию запись матча Вальядолид - Хетафе, который состоялся 23 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

Похожие новости:

  • Вальядолид - Хетафе смотреть онлайн 23 июня 2020
    Вальядолид - Хетафе смотреть онлайн 23 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск...
  • Хетафе - Вальядолид смотреть онлайн 15.12.2019
    Хетафе - Вальядолид смотреть онлайн 15.12.2019
    Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 17-й тур
    Смотреть онлайн прямую...
  • Вальядолид – Хетафе обзор матча (15.01.2019)
    Вальядолид – Хетафе обзор матча (15.01.2019)
    Вальядолид &ndash; Хетафе 15 января 2019 | Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/8 финала | Ответный матч...
  • «Хетафе» не выигрывает в чемпионате Испании с 29 ноября
    «Хетафе» не выигрывает в чемпионате Испании с 29 ноября
    В очередном туре испанского первенства «Вальядолид» и «Хетафе» не смогли выявить победителя. Финальный свисток зафиксировал...
  • Вальядолид - Хетафе - Онлайн видео трансляция
    Вальядолид - Хетафе - Онлайн видео трансляция
    Футбол | Чемпионат Испании 2013/14 | 03-й тур  Смотреть онлайн Вальядолид - Хетафе | Прямая видео трансляция матча  Начало 31.08.2013 в...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close