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Обзор матчей 27-го тура Португальской Примейры 2019/20

Дата публикации: 23-06-2020 | Категория: news, Другие национальные чемпионаты и кубки

Чемпионат Португалии_27.2020

Предлагаем вашему вниманию запись передачи "Обзор матчей 27-го тура Португальской Примейры", эфир которой состоялся 22 июня 2020 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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