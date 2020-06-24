Рома - Сампдория (24.06.2020) | Итальянская Серия А 2019/20

Предлагаем вашему вниманию запись матча Рома - Сампдория, который состоялся 24 июня 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве..

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Рома - Сампдория смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур Начало 24 июня 2020г в 22:45 мск... Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур Начало 24 июня 2020г в 22:45 мск...

Серия А обнародовала календарь оставшихся игр

Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с... Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...

Сампдория - Рома смотреть онлайн 20.10.2019

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 8-й тур

Смотреть онлайн прямую видео... Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 8-й турСмотреть онлайн прямую видео...

Сампдория - Рома (06.04.2019) | Итальянская Серия А 2018/19

6 апреля 2019

Футбол... 6 апреля 2019Футбол...